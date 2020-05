Minneapolis: dilaga la protesta, tensione davanti alla Casa Bianca. Autopsia esclude soffocamento

La protesta contro l'uccisione di George Floyd, l'afroamericano morto a Minneapolis dopo che un agente bianco gli ha tenuto premuto un ginocchio sul collo per nove minuti, è arrivata anche davanti alla Casa Bianca. Centinaia di persone si sono radunate per invocare giustizia e denunciare la brutalità della polizia.

Momenti di tensione si sono verificati quando alcuni di loro hanno tentato di rimuovere una della barriere protettive che separavano la folla dalle decine di agenti del Secret service schierati. Quest’ultimi hanno però provveduto a rimpiazzare subito la transenna e a contenere la folla, mantenendo la calma. La Cnn ha riportato momenti di tensione quando un giovane bianco è stato portato via dagli agenti, con la folla che reagiva inferocita.

A Los Angeles è stata bloccata dai manifestanti la Freeway 101, una delle principali arterie della città. La polizia ha invitato, anche via Twitter, i residenti e chi lavora in zona ad andarsene: «Abbiamo dichiarato illegale il raduno in tutto il centro di Los Angeles. Dala Freeway 10 alla 101 e dalla 110 fino ad Alameda. Questo è stato fatto a seguito di ripetuti atti di violenza e danni materiali. I residenti dovrebbero rimanere all’interno. I negozi dovrebbero chiudere. Quelli della strada devono lasciare la zona». Nel centro di Los Angeles i manifestanti hanno chiuso la strada a 7 corsie e fracassato i finestrini di diverse auto della polizia.

Il governatore Brian P. Kemp ha proclamato lo Stato d’emergenza in Georgia. «Su richiesta del Sindaco Keisha Bottoms e dopo consultazione con i funzionari responsabili della pubblica sicurezza e delle emergenze, ho decretato lo stato d’emergenza per la Contea di Fulton per attivare ben 500 uomini della Guardia della Georgia per proteggere persone e proprietà ad Atlanta. Si schiereranno immediatamente per aiutare le forze dell’ordine locali che lavorano instancabilmente per fermare attività illegali e ripristinare la pace. Continueremo a mettere tutte le risorse statali a disposizione dei leader locali durante questa situazione di emergenza».

Intanto si scopre che Derek Chauvin, l’agente bianco arrestato per omicidio colposo dell’afroamericano, in precedenza aveva ucciso un sospetto, partecipato ad una sparatoria risultata fatale per un altro e ricevuto almeno 17 lamentele durante i suoi quasi 20 anni di servizio al dipartimento di polizia locale. Prima aveva prestato servizio per otto anni come membro della polizia militare nella riserva dell’esercito, che aveva lasciato senza alcun riconoscimento.

Dai risultati dell'autopsia su Floyd, però, "non ci sono elementi fisici che supportano una diagnosi di asfissia traumatica o di strangolamento". "Gli effetti combinati dell’essere bloccato dalla polizia, delle sue patologie pregresse (coronaropatia e ipertensione, ndr) e di qualche potenziale sostanza intossicante nel suo corpo hanno probabilmente contribuito alla sua morte", dice il referto medico.

