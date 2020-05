Crew Dragon, partita da Cape Canaveral la navicella di Elon Musk: presente anche Trump

È partita dal Kennedy Space Center a Cape Canaveral, Florida, la Crew Dragon, la navicella della SpaceX di Elon Musk con a bordo i due astronauti della Nasa, Doug Hurley e Bob Behnken. Presente anche il presidente Usa Donald Trump.

Fino all’ultimo il lancio era in dubbio per via delle cattive condizioni meteo che poi sono migliorate. E’ la prima volta in nove anni che una navicella con equipaggio viene lanciata verso la Stazione spaziale internazionale dal suolo americano.

Ma è anche la prima volta che la Nasa manda nello spazio suoi astronauti su una navicella privata.

