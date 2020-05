Usa, l'accusa di Trump: "Big hi-tech vogliono censurare le elezioni"

«Le grandi imprese dell’hi-tech stanno facendo tutto quello che è in loro potere per censurare le elezioni del 2020. Se questo dovesse succedere perderemmo la nostra libertà, e io non permetterò che accada!». Lo twitta Donald Trump.

«Ci hanno provato nel 2016 e hanno perso. Ora impazziranno. Restate sintonizzati!!», scrive il presidente americano che rafforza l’ipotesi di una stretta sui social in arrivo nelle prossime ore.

Trump ha accusato i social media, da Twitter a Facebook, di reprimere le voci dei conservatori, minacciando addirittura una loro chiusura.

