Coronavirus, nuovo drammatico record negli Usa: 25mila casi e 1224 morti in un giorno

Nuovo drammatico record negli Stati Uniti dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 25.060 casi di coronavirus e altre 1.224 vittime. Secondo i dati della Johns Hopkins University sono almeno 1.467.884 le persone contagiate dal Covid-19 negli Usa e almeno 88.754 quelle morte a causa del virus.

L’ex presidente americano, Barack Obama, è tornato ad attaccare l’amministrazione Trump per la gestione della pandemia di Covid-19. In un discorso per una cerimonia di laurea virtuale della rete delle università storicamente nere Hbcu ha parlato delle conseguenze del coronavirus. «Prima di tutto, questa pandemia ha finalmente sepolto l’idea che molti dei nostri funzionari sappiano cosa stanno facendo», ha dichiarato Obama. «Molti di loro non pretendono nemmeno di essere responsabili», ha aggiunto.

L’ex capo della Casa Bianca ha inoltre sottolineato che la crisi sanitaria è indicativa delle disuguaglianze che affliggono i neri americani, ed si è mostrato indignato, seppur senza nominarlo, per l’omicidio di Ahmaud Arbery, 25 anni, ucciso il 23 febbraio mentre faceva jogging in una zona residenziale di Brunswick, una città della Georgia, uno stato nel Sud degli Stati Uniti. «Una malattia come questa evidenzia le disuguaglianze di fondo e l’onere che gravano storicamente sulle comunità nere in questo Paese», ha affermato Barack Obama.

«Lo vediamo quando un uomo di colore fa jogging e la gente decide di arrestarlo, interrogarlo e sparargli se non si sottopone alle loro domande». Nei giorni scorsi Obama, in una conversazione privata, aveva descritto più esplicitamente la gestione della pandemia di Donald Trump come «un disastro assoluto caotico».

In una telefonata dall’8 maggio con alcuni suoi ex collaboratori ha dichiarato che trascorrerà «tutto il tempo necessario a fare una campagna il più intensamente possibile per Joe Biden», che ha sostenuto ufficialmente il 14 aprile in un lungo messaggio video.

