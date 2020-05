Coronavirus, in Spagna dai test sierologici due milioni di contagiati in più: mortalità all'1%

Almeno due milioni e 300 mila contagi in più rispetto a quelli ufficiali e una mortalità rivista al ribasso a poco più dell’1%: è il nuovo quadro del coronavirus in Spagna che emerge dagli studi sierologici sul Covid-19 condotti dall’Istituto di sanità Carlos III. Ne dà notizia La Vanguardia.

In Spagna il bilancio ufficiale è di 230 mila casi di coronavirus con 27 mila morti e una mortalità stimata quindi all’11,9%. Dai risultati dei test sierologici si stima il contagio di oltre due milioni e 300mila persone in più, pari al 5% della popolazione. Inizialmente la mortalità era calcolata solo sui ricoveri e sui casi per i quali era stato eseguito il tampone, e non su tutti i contagi effettivi.

