Coronavirus, morti in calo negli Usa: 776 nelle ultime 24 ore

Gli Stati Uniti hanno registrato 776 ulteriori decessi per coronavirus in 24 ore, l'incremento più basso da marzo, portando il totale a 79.522 morti. Lo rende noto l’università americana Johns Hopkins, secondo cui i casi totali di positività registrati nel Paese hanno raggiunto quota 1.329.072.

"Il vicepresidente americano Mike Pence continuerà a seguire i consigli dell’unità medica della Casa Bianca e non è in quarantena": lo ha precisato Devin O'Malley, viceportavoce di Pence, aggiungendo che il numero due di Donald Trump "è risultato negativo tutti i giorni e intende essere domani alla Casa Bianca".

Fonti della Casa Bianca avevano precisato poco prima ad alcuni media Usa che Pence non è in un vero e proprio autoisolamento e che avrebbe mantenuto una certa distanza dagli altri per un paio di giorni. ANSA

© Riproduzione riservata