Coronavirus, l'attacco degli Usa: "Prove certe che sia nato dal laboratorio di Wuhan"

Ci sono «prove enormi» che la pandemia di coronavirus sia nata in un laboratorio a Wuhan, in Cina. Lo ha detto in una intervista a Abc il segretario di Stato americano, Mike Pompeo. «Ci sono enormi prove che è lì che è iniziato», ha detto Pompeo, che si è poi rifiutato di dire se pensa che il virus sia stato rilasciato intenzionalmente.

«La Cina è nota per la sua propensione a infettare il mondo e ad usare laboratori scadenti, ha affermato Pompeo. «Non è la prima volta - ha aggiunto - che il mondo viene minacciato dai virus dei laboratori cinesi. Continuano a impedire l’accesso agli occidentali, ai migliori medici», ha denunciato. «Dobbiamo poter andare lì. Non abbiamo ancora i campioni di virus di cui abbiamo bisogno», ha spiegato.

© Riproduzione riservata