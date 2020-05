Venezuela, rivolta in carcere per evadere: 46 morti e numerosi feriti

Sono morte almeno 46 persone e diverse sono state ferite in una rivolta avvenuta in un carcere del Venezuela. La sommossa si è scatenata venerdì intorno all'ora di pranzo con un tentativo di evasione di massa dal penitenziario di Los Llanos a Guanare, 500 chilometri a sud-ovest della capitale Caracas.

I detenuti si sono armati di coltelli, armi da fuoco, una granta e altri oggetti affilati. Il direttore della prigione, Carlos Toro, è stato gravemente ferito con coltellate alla schiena e al cranio. I feriti più gravi sono stati trasferiti all’ospedale Miguel Oraà e i morti sono stati portati in un obitorio improvvisato vicino alla prigione nella città di Guanare, nello stato di Portuguesa, dove verranno identificati. Il Venezuela è attualmente in lockdown per la pandemia di Covid-19 con 335 casi e una decina di decessi.

