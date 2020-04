Coronavirus, Trump rischia tutto: gli Usa non prorogheranno le restrizioni

Donald Trump ha anticipato che non estenderà le sue linee guida sul distanziamento sociale che scadono oggi, nonostante i casi di coronavirus abbiano superato il milione e i morti quota 60 mila. «Si dissolveranno perché ci stanno pensando i governatori», ha spiegato. Le linee guida sono rimaste in vigore 45 giorni. Il vicepresidente Mike Pence ha precisato che sono state incorporate nei nuovi orientamenti della Casa Bianca su come gli Stati possono allentare le restrizioni e cominciare a riaprire.

Le linee guida della Casa Bianca suggerivano agli americani, tra l’altro, di lavorare da casa, evitare assembramenti e viaggi discrezionali e consigliavano alle persone anziane o con altre patologie di isolarsi.

