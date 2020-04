Coronavirus, negli Usa altri 2.502 morti in 24 ore. Trump: "Debellato anche senza vaccino"

Torna a salire il numero giornaliero dei morti da coronavirus negli Stati Uniti: nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Johns Hopkins University, sono stati 2.502 rispetto ai 2.200 del giorno precedente. In totale il bilancio delle vittime negli Usa è salito a 60.876.

Intanto secondo Donald Trump il coronavirus sarà debellato anche senza un vaccino. Il presidente Usa ha promesso in un futuro vicino il ritorno alla normalità per le persone e per l’attività economica. «Anche senza vaccino, se il virus è andato, si torna dove eravamo», ha dichiarato il presidente dopo aver ricevuto gli imprenditori alla Casa Bianca.

«Avere un vaccino sarebbe una grande cosa ma ci arriveremo (alla normalità) in ogni caso. Ovviamente dobbiamo aspettare che il virus se ne vada e se ne andrà», ha rimarcato il tycoon. Incalzato sul fatto che il Covid-19 possa scomparire anche senza il vaccino, Trump ha risposto: «Se ne andrà. Andrà via. Sarà debellato».

