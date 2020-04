Coronavirus, il governatore della Georgia sfida Trump: "Riapro"

Il governatore repubblicano della Georgia Brian Kemp sfida Donald Trump e ribadisce che venerdì riaprirà alcune attività nonostante il presidente abbia detto di essere «fortemente» in disaccordo. «Come le migliaia di attività attualmente operative in Georgia, sono fiducioso che i proprietari che decidono di riaprire rispetteranno i criteri delle operazioni principali minime, che danno priorità alla salute e al benessere dei dipendenti e dei clienti», ha twittato.

Intanto è stato contagiato dal coronavirus anche il figlio adolescente dell’anchor della Cnn Chris Cuomo. Il giornalista aveva annunciato la sua positività tre settimane fa e poi quella della moglie Cristina.

Quest'ultima, oggi, su Instagram ha rivelato il contagio del figlio Mario che porta il nome del nonno, storico governatore di New York per tre mandati dal 1983 al 1994. Chris Cuomo è fratello dell’attuale governatore di New York, Andrew Cuomo.

© Riproduzione riservata