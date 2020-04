Il doodle di Google celebra la Giornata della Terra 2020: tutto virtuale nell'anno del coronavirus

Con un doodle interattivo, realizzato in collaborazione con “The Honeybee Conservancy”, anche Google celebra la Giornata della Terra 2020: è possibile guidare l’ape per impollinare i fiori, mentre si scoprono tante curiosità sul loro fondamentale ruolo nel nostro pianeta.

L'Earth Day quest'anno diventa virtuale a causa della pandemia di coronavirus. La Giornata della Terra dell'Onu, nata nel 1970 su iniziativa di un gruppo di studenti americani, avrebbe dovuto svolgersi il 22 aprile con manifestazioni in 193 paesi, organizzate da 75.000 soggetti aderenti. Ma l'epidemia ha cambiato tutto. E anche la giornata che celebra la natura ha dovuto spostarsi nel mondo artificiale di internet.

All'Italia il compito di aprire le celebrazioni mondiali, dedicandole a Papa Francesco nel quinto Anniversario della sua Enciclica Laudato si'. Tema centrale della giornata è il riscaldamento globale. E' forse il problema più grande che si trova ad affrontare l'umanità, anche se in questo momento è oscurato dalla tragedia planetaria della Covid-19.

A livello mondiale, sulle piattaforme internet parleranno personaggi come Barack Obama e Leonardo Di Caprio. Greta Thurnberg interverrà dialogando col direttore del Potsdam Institute.

In Italia, l'Earth Day ha al centro la maratona multimediale #OnePeopleOnePlanet, integralmente trasmessa sul canale streaming Rai Play, con un palinsesto live di 12 ore (dalle 8 alle 20). Gli spettatori da casa potranno partecipare interagendo con la piattaforma web e i social, utilizzando gli hashtag della giornata: #OnePeopleOnePlanet, #CosaHoImparato, #EarthDay2020, #iocitengo, #VillaggioperlaTerra, #focolaremedia.

#OnePeopleOnePlanet è organizzata Earth Day e Movimento dei Focolari, che da anni collaborano al Villaggio per la Terra, la manifestazione ambientale oggi sospesa per l'emergenza Covid-19.

La maratona online italiana sarà animata da interventi, approfondimenti, testimonianze, performance e campagne, con collegamenti a numerosi programmi radio televisivi. Ci sarà anche un collegamento con l'udienza generale del papa. Fra gli ospiti ci saranno Anna Foglietta, Annalisa, Dolcenera, Edoardo Leo, Fiona May, Flavio Insinna, Heinz Beck, Luca Parmitano, Mario Tozzi, Nek, Pippo Baudo, Valentina Lodovini, Valentina Vezzali, Virginia Belvedere, Vittoria Puccini. Il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, interverrà due volte, alle 11:30 e alle 18:30.

Anche il sito di National Geographic dedicherà una maratona di 7 ore alla Giornata, dalle 15 alle 22, insieme ai partner Ansa, Gedi Gruppo Editoriale e Sky TG24. Fra i protagonisti, Luca Parmitano, Margherita Buy, Carolina Crescentini, Alessandro Gassman, Carlo Verdone, Erri De Luca, Piero Pelù, Claudio Marchisio, Giovanni Soldini, Paola Maugeri e Mario Tozzi.

Presente anche il mondo dell'industria, con Antonio Cammisecra, Ceo di Enel Green Power, Paul Dilinger di Levi Strauss & CO, e Massimo Monti Amministratore Delegato di Alce Nero, coordinati da Alberto Mattiacci.

