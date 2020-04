Coronavirus, due italiani positivi a bordo della nave da crociera ferma in Giappone

Ci sono almeno due italiani tra 34 membri dell’equipaggio risultati positivi al coronavirus, a bordo della nave da crociera italiana Costa Atlantica, ormeggiata nella baia di Nagasaki per lavori di manutenzione. Lo ha reso noto la prefettura della città a sud ovest dell’arcipelago.

Ieri a un dipendente della nave era stata diagnosticata l’infezione. Le autorità successivamente hanno deciso di controllare 53 individui che erano stati in contatto con questa persona, inclusi 4 cuochi che lavorano sulla nave. I numeri sono stati confermati dal personale dell’ambasciata italiana a Tokyo che - in cooperazione con il Consolato di Osaka sta seguendo da vicino la vicenda. Sulla nave dell’operatore italiano, dove non sono presenti passeggeri, ci sono attualmente 623 membri dell’equipaggio e di questi 40 sono italiani. Dei 56 test condotti, ha detto l’agenzia Kyodo, 23 sono risultati negativi.

La prefettura di Nagasaki ha riferito della possibilità di un focolaio sulla nave, approdata nel distretto di Koyagi a Nagasaki il 29 gennaio, e la cui partenza è prevista a fine aprile. La nave da crociera inizialmente doveva dirigersi in Cina per lavori di manutenzione, ma la diffusione del coronavirus nella città di Wuhan a fine 2019, aveva costretto l’operatore a dirigersi in Giappone verso i cantieri navali della Mitsubishi Shipbuilding.

