Trump insiste: "Usare farmaco contro la malaria" per curare il coronavirus

Il presidente Usa, Donald Trump, ha reso noto che il governo degli Stati Uniti ha ordinato 29 milioni di dosi di idrossiclorochina, un farmaco usato contro la malaria e il cui impiego per curare il coronavirus non è ancora stato 'sdoganato' dalle autorità sanitarie internazionali.

Il farmaco ha infatti effetti collaterali di cardiotossicità potenzialmente molto dannosi e il fatto che Trump lo difenda ha creato tensioni anche nella 'task force' nella sua amministrazione. Il farmaco «viene testato» e ci sono «segnali forti, potenti» del suo potenziale. «Cosa so? Io non sono un dottore», ha ricordato il presidente, «ma se funziona sarebbe un peccato non averlo usato».

E ha ricordato che il governo ha acquistato 29 milioni di pillole del medicinale: «Lo stiamo mandando in giro, ai vari laboratori, al nostro esercito, agli ospedali». In Usa, solo alcuni ospedali hanno scelto di utilizzare il farmaco in un disperato tentativo di salvare le persone che muoiono. AGI

