Coronavirus in Gran Bretagna, Boris Johnson: "Sto bene, continuo a lavorare"

Ancora paura in Gran Bretagna per il ricovero di Boris Johnson. Preoccupazioni che costringono il governo a riorganizzarsi mentre il premier si trova bloccato in una stanza del St. Thomas, uno dei migliori ospedali pubblici di Londra, "in osservazione" a causa di sintomi persistenti di febbre e tosse sempre meno compatibili con lo scenario di quel contagio "lieve" diagnosticato al principio.

Il trasferimento è stato deciso "su consiglio del medico per alcuni esami di routine", ha spiegato via Twitter, mentre portavoce e colleghi ministri parlavano della sua prima notte in ospedale come di "una notte tranquilla". Il Times ha riferito però di una somministrazione di ossigeno, al suo arrivo. Anche se non si è trattato di un ricovero in emergenza e l'entourage di Downing Street si è affrettato a bollare come "disinformazione" e "falsità" la voce ripresa da un'agenzia russa di un Johnson in terapia intensiva, attaccato al ventilatore per la respirazione assistita.

"Sono di buon umore e in contatto con il mio team, lavoriamo insieme per combattere questo virus e tenere tutti al sicuro", ha poi spiegando Johnson, rivolgendo un grazie di cuore ("siete i migliori") ai medici e agli infermieri del servizio sanitario nazionale (Nhs) e senza tralasciare di rinnovare la sollecitazione a tutti i connazionali a "restare a casa", per proteggere l'Nhs e salvare vite umane.

Un appello che sembra aver convinto gli inglesi, almeno a giudicare dai dati aggiornati su contagi e morti: ancora in ascesa verso un picco atteso non prima di Pasqua, ma il cui incremento nelle 24 ore si conferma in calo oltremanica, specialmente sui decessi (più 439 oggi, contro più 621 e più 708 dei giorni precedenti).

Alla conferenza stampa di giornata a Downing Street si è presentato intanto il numero 2 del governo e sostituto, Dominic Raab, ministro degli Esteri e Primo Segretario di Stato, per martellare sul refrain che il premier "resta responsabile" e che il suo team è in grado di attuarne le istruzione "a manetta".

Ma anche per ammettere che Boris nei prossimi giorni dovrà "continuare a seguire i consigli dei medici". Non senza rifiutarsi di precisare se intanto vi siano stati aggiustamenti nella catena di comando sui dossier della sicurezza nazionale. Norman Smith, notista politico della Bbc, ipotizza del resto una cabina di regia già chiamata a subentrare temporaneamente al premier. Con Raab puntellato dal più astuto Michael Gove, titolare dell'Ufficio di Gabinetto; e soprattutto dal ministro chiave della Sanità, Matt Hancock: contagiato a sua volta dal virus a fine marzo, ma - a differenza di Johnson e al pari del pacato chief medical officer, Chris Whitty, tornato in scena giusto oggi - rimessosi in sesto nel giro d'una settimana

