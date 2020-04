Coronavirus, Boris Johnson ricoverato in terapia intensiva

Il premier britannico Boris Johnson, affetto da coronavirus, è stato trasferito in terapia intensiva dopo che questo pomeriggio le sue condizioni sono peggiorate. Lo fa sapere un portavoce di Downing Street secondo quanto

riportato dai media britannici.

Nel pomeriggio aveva twittato rassicurando sulle sue condizioni: "Sono andato in ospedale su consiglio del mio medico per alcuni esami di routine perché sto ancora sperimentando sintomi da coronavirus. Sono di buon umore e in contatto con il mio team, lavoriamo insieme per combattere questo virus e tenere tutti al sicuro".

"Ci tengo a ringraziare tutto il brillante staff dell'Nhs", il servizio sanitario nazionale britannico, "per come si sta prendendo cura di me e di altri in questo tempo difficile", aveva scritto. "Voi - aggiunge rivolgendosi a medici e agli infermieri - siete il meglio della Gran Bretagna". Poi aveva ribadito alla popolazione: "State al sicuro e, per favore, ricordate: restate a casa per proteggere l'Nhs e salvare vite" umane. Infine un ultimo messaggio collettivo: "Grazie a voi che fate la vostra parte nella lotta contro il coronavirus".

© Riproduzione riservata