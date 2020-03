Il principe Carlo, 72 anni, erede al trono britannico della regina Elisabetta, è risultato positivo al test del Coronavirus. Lo rende noto Buckingham Palace. Carlo era in isolamento in Scozia da alcuni giorni.

Il principe Carlo «ha mostrato sintomi lievi, ma per il resto resta in buona salute e negli ultimi giorni ha lavorato come al solito da casa». Lo riferisce a Sky News Clarence House.

