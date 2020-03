Coronavirus, muore collaboratore del Parlamento europeo: era siciliano

È morto in cinque giorni Giancarlo, 41 anni, collaboratore al Parlamento europeo e risultato positivo al coronavirus. L'uomo è deceduto a Bruxelles e, da quanto si è appreso, lavorava per una ditta esterna che si occupava del servizio tecnico informatico del Pe. In particolare lavorava presso la DG Itec del Parlamento europeo (direzione generale per innovazione e supporto tecnologico).

A darne notizia, oltre all’agenzia di stampa Belga, anche il quotidiano La Libre. L'uomo sarebbe deceduto a causa di complicanze provocate dal coronavirus. Il giornale riferisce che "i suoi familiari e amici sono scioccati dalla velocità degli eventi" e ha precisato che l'uomo "era entrato all’inizio della scorsa settimana in ospedale, in piedi, poi è stato intubato mercoledì sera e alla fine si è spento domenica".

Giarcarlo, come raccontano gli amici sui social, era un grande sportivo tanto che praticava assiduamente il crossfit e appassionato di calcio, tifoso della Juventus.

© Riproduzione riservata