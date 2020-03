Dalla Russia virologi e attrezzature in aiuto all'Italia contro il coronavirus

La Russia invierà «virologi, medici militari e attrezzature» di diverso genere all’Italia, come aiuti nella lotta all’epidemia di Covid-19. Lo ha annunciato il ministero della Difesa russo, citato da Ria Novosti, spiegando che un accordo in questo senso, tra e Roma Mosca, è stato raggiunto nella tarda serata di ieri dopo una conversazione telefonica tra i rispettivi ministri della Difesa, Serghei Shoigu e Lorenzo Guerini.

Gli aiuti russi dovrebbero iniziare a partire già oggi e arriveranno su un volo militare.

A dare incarico a Shoigu di organizzare l’invio di aiuti è stato il presidente russo, Vladimir Putin, dopo una conversazione telefonica avuta ieri sera col presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a cui ha promesso sostegno. In concreto, secondo i media russi, arriveranno in Italia «otto squadre mobili di virologi e medici militari, macchinari per la santificazioni dei trasporti e del territorio e attrezzature mediche».

La Russia ha riportato finora 306 casi di contagio, per lo più concentrati nella regione di Mosca.

