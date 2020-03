Coronavirus, negativo il tampone del presidente Trump

Il presidente americano, Donald Trump, è risultato negativo al nuovo coronavirus. Lo ha dichiarato il suo medico. Il capo della Casa Bianca aveva accettato il test, dopo qualche prima reticenza, dopo essere entrato in contatto con diversi membri di una delegazione presidenziale brasiliana in visita nel suo resort in Florida, che da allora sono risultati positivi al virus.

«Questa sera ho ricevuto la conferma che il test è negativo», ha affermato il medico del presidente, Sean Conley in un promemoria. Trump, 73 anni, aveva respinto le preoccupazioni per la sua esposizione alla malattia che ha ucciso almeno 51 americani e stravolto il ritmo della vita quotidiana in tutto il Paese, con milioni di persone che lavorano da casa.

