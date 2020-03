Coronavirus, la moglie del premier canadese Trudeau positiva al test

E’ risultata positiva al test del coronavirus la moglie del premier canadese Justin Trudeau, Sophie. Trudeau è a casa con i sintomi dell’influenza. Entrambi resteranno in quarantena per 14 giorni.

In una nota, l’ufficio di Trudeau ha spiegato che la moglie Sophie, tornata di recente da una visita nel Regno Unito, due giorni fa aveva accusato lievi sintomi influenzali, compresa una febbre bassa; si era sottoposta al test per il coronavirus e si era auto-isolata a casa in attesa dei risultati.

Anche il premier canadese ha deciso di auto-isolarsi, conducendo il lavoro da casa, «ragguagli, telefonate e incontri virtuali, comprese telefonate con gli altri leader mondiali e la partecipazione alla riunione speciale di gabinetto sul Covid-19».

