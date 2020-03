Coronavirus, quattro casi positivi nello staff della Commissione Ue

Primi quattro casi positivi al Coronavirus tra lo staff della Commissione europea, più un collaboratore esterno. La Commissione stessa lo ha fatto sapere a tutti i suoi dipendenti questa mattina attraverso una mail che indicava come anche altri tre sono in attesa del test.

Intanto, anche il ministro all’Interno della Germania, Horst Seehofer, rimarrà a casa propria a Ingolstadt, in Baviera, finchè non saranno resi noti i test al coronavirus effettuati su una persona con la quale era entrato in contatto pochi giorni fa.

Si tratta di una persona incontrata a Bruxelles durante il vertice dei ministri dell’Interni dell’Ue della scorsa settimana di cui si sospetta un contagio da coronavirus. «Contiamo di avere chiarezza entro questa sera», ha detto il portavoce di Seehofer, Steve Alter.

© Riproduzione riservata