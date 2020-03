Coronavirus, in Gran Bretagna positiva la viceministra della Sanità

L’ombra del coronavirus si allunga anche nei palazzi della politica britannica - a dispetto delle misure restrittive ancora limitate adottate dal governo di Boris Johnson sullo sfondo di un numero di contagi inferiore a ieri nel Paese sotto 400, per quanto in aumento - dopo la notizia del contagio di Nadine Dorries, viceministra della Sanità.

L’esponente di governo - 62 anni, ex infermiera, nota per aver partecipato nel 2013 da semplice deputata anche ad un reality show vip nella selvaggia natura australiana - ha fatto sapere di essere isolata in casa, non in gravi condizioni, ma di temere per la madre 82enne. E ha precisato oggi che anche una persona del suo staff risulta ora infettata. I media intanto ipotizzano che lo stesso Johnson sia stato sottoposto a tampone (no comment da Downing Street), avendo incontrato Dorries pochi giorni fa, a un ricevimento ufficiale per la Giornata della Donna. Mentre una deputata laburista, Rachael Maskell, che era stata a stretto contatto con la viceministra in una riunione, si è a sua volta auto-isolata su consiglio medico, pur non avendo sintomi.

