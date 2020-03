Usa 2020, il miliardario Bloomberg si ritira e appoggia Biden

Il miliardario Mike Bloomberg si ritira dalle primarie democratiche e appoggia Joe Biden nella corsa alla Casa Bianca.

«Tre mesi fa, sono entrato nella corsa per la presidenza per sconfiggere Donald Trump. Oggi lascio per la stessa ragione: per sconfiggere Donald Trump perchè mi è chiaro che restare renderebbe l’obiettivo più difficile», ha spiegato Bloomberg in una mail ai suoi sostenitori.

«Ho sempre creduto che sconfiggere Donald Trump inizi con l'unirsi dietro il candidato che abbia le migliori chance per farlo. Dopo il voto di ieri, è chiaro che il candidato è il mio amico e un grande americano, Joe Biden», ha aggiunto, celebrando «la decenza, l’onestà e l’impegno» dell’ex vice presidente. «Oggi sono felice di appoggiarlo e lavorerò per renderlo il prossimo presidente degli Stati Uniti», ha assicurato.

