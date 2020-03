Coronavirus, tutti i Paesi che chiudono all'Italia per paura: divieti e restrizioni

La paura del Coronavirus isola sempre più l'Italia dal resto del mondo. Cresce giorno per giorno il numero dei paesi che hanno scelto di chiudere le porte all'Italia - sconsigliando di recarsi in una paese con focolai di infezione- in un momento in cui il virus si allarga anche in Gran Bretagna, Germania, Spagna e Stati Uniti.

L'ennesimo stop per gli italiani arriva dal Qatar che ha deciso di annullare il MotoGp, in cui gli italiani hanno un ruolo importante, confermando invece le prove delle due classi minori, Moto2 e Moto3. La stessa sorte è toccata al Tour degli Emirati Arabi: le ultime due tappe sono state cancellate dopo che due italiani sono stati trovati positivi al coronavirus. Non mancano preoccupazioni, inoltre, per il via del Mondiale di Formula 1, il 15 marzo in Australia, altro Paese che sta ponendo forti limitazioni agli ingressi.

Anche le compagnie aeree hanno temporaneamente sospeso alcune tratte da e per l'Italia. A seguito dell’innalzamento del livello di allerta da parte del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, le compagnie Delta e American Airlines hanno sospeso il collegamento giornaliero tra l’aeroporto John F. Kennedy International di New York (JFK) e l’aeroporto di Milano Malpensa. I voli di American Airlines dovrebbero ripartire il 25 aprile, mentre per Delta si dovrà attendere il 1° maggio.

Anche l’Uzbekistan Airways ha sospeso i voli per Tokyo e Roma dal 1° marzo a causa dell’epidemia di coronavirus in Giappone e in Italia. Tutti coloro che arrivano da paesi che hanno registrato casi di coronavirus saranno messi in quarantena per 14 giorni. Come riportato domenica, i voli regolari per Seul saranno temporaneamente sospesi nella stessa data. Ha ridotto la capacità dei voli verso l'Italia anche Lufthansa e in particolare i viaggi verso Milano, Venezia, Roma, Torino, Verona, Bologna, Ancona e Pisa. Lufthansa ha esteso la sospensione dei voli verso la Cina continentale fino al 24 aprile e verso Teheran fino al 30 aprile.

Hanno vietato inoltre l'ingresso nel loro paese agli italiani e a coloro che sono stati in Italia i seguenti Paesi: Israele, Giordania, Libano, Palestina, Arabia Saudita, Bahrein, El Salvador, Mauritius, Turkmenistan, Iraq, Capo Verde, Giamaica, Antigua, Kuwait, Madagascar, Isole Figi e Seychelles. In Cina, Taiwan, Hong Kong, India, Eritrea, Ciad, Tagikistan, Kazakhistan, Kirghizistan, Zambia, Grenada e Saint Lucia potrebbero venir messi in quarantena tutti i viaggiatori provenienti dall'Italia.

Sospesi i voli da Milano, Bologna, Venezia e dalla Corea del Sud in direzione Repubblica Ceca. Le misure sono state prese in seguito ai primi tre casi del contagio da coronavirus nella Repubblica ceca.

Autoisolamento di 14 giorni per i cittadini che dal Nord Italia, con leggeri sintomi della malattia, intraprendono viaggi in Gran Bretagna, Irlanda e Lussemburgo. Francia, Spagna, Grecia, Turchia, Irlanda, Russia e Croazia hanno infine sconsigliato ai loro cittadini di compiere vacanze o viaggi in Italia o nel Nord Italia.

