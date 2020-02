Usa-Afghanistan, firmato "storico" accordo di pace con i talebani

Firmato a Doha uno storico accordo di pace tra Usa e talebani per la pace in Afghanistan che mette la parola "fine" a 18 anni di guerra.

Diversi i punti dell'accordo. Tra questi l'inizio dei negoziati a partire dal 10 marzo. Gli Stati Uniti inizierranno a ritirare parte delle loro truppe riducendo il numero a 8.600 unità. Secondo l'accordo firmato dal segretario di Stato Usa Mike Pompeo con i talebani a Doha, il contingente dovrà essere completamente ritirato in 14 mesi. Previsto anche, tra Stati Uniti e talebani, lo scambio reciproco dei prigionieri.

Dal canto loro, come ha sottolineato Mike Pompeo dopo la firma in Qatar, gli Usa "non esiteranno ad annullare l'accordo" se i ribelli afgani non rispetteranno i loro impegni in materia di sicurezza e sull'avvio dei negoziati di pace con il governo di Kabul. Ha quindi invitato i talebani a "mantenere la promessa di una rottura con al Qaida".

