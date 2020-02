Coronavirus: primo caso in Nigeria, è un italiano venuto da Milano

Il coronavirus arriva anche in Nigeria, dove è stato accertato il primo caso di contaminazione. E si tratta del primo caso nell'Africa sub-sahariana.

Il contagiato è un italiano, rientrato da Milano il 25 febbraio. Lo ha annunciato il ministero della Saluta nigeriano precisando che "il paziente è ricoverato in ospedale nello stato di Lagos condizioni stabili e non presenta sintomi preoccupanti".

Primo caso anche in Olanda. Si tratta di una persona a Tilburg, nel sud, che era rientrata da poco dal nord Italia. Pure la Bielorussia ha annunciato il suo primo caso di contagio. E' uno studente iraniano rientrato la settimana scorsa passando per l'Azerbaigian. il ministero della Salute ha precisato che le sue condizioni sono "soddisfacenti" e ha annunciato che d'ora in avanti saranno sottoposti a controlli tutte le persone in arrivo dall'Italia, dall'Iran e dalla Corea del Sud oltre che dalla Cina.

