Coronavirus, la nave italiana respinta ai Caraibi attraccherà in Messico: difficoltà per il maltempo

Il Messico ha autorizzato la nave italiana Msc 'Meraviglia' ad attraccare a Cozumel. Ma le condizioni proibitive del vento, che, secondo quanto si legge in un comunicato della compagnia di navigazione, starebbe soffiando a 35-40 nodi, per ora lo impediscono.

La 'Msc Meraviglia', che era stata respinta da due porti nei Caraibi (in Giamaica e alle Isole Cayman) per paura del coronavirus, è ora al largo di Cozumel in attesa che il tempo migliori.

«Nessun caso di coronavirus è stato segnalato a bordo di MSC Meraviglia o di qualsiasi altra nave della flotta di MSC Crociere», ha assicurato in una nota la Msc dicendosi «rammaricata» che ieri le autorità giamaicane «abbiano ritardato di molte ore la decisione di dare alla nostra nave l'autorizzazione necessaria per lo sbarco dei passeggeri», come hanno fatto anche le autorità di Grand Cayman «senza nemmeno rivedere le cartelle cliniche fornite dalla nave».

Ma si stringe il cordone sanitario del mondo attorno all’Italia, ormai percepita come un focolaio sempre più pericoloso del coronavirus. «Non sono accettabili» le limitazioni nei confronti degli italiani, è la risposta del premier Giuseppe Conte che rivendica la «linea di massimo rigore e trasparenza» tenuta dall’Italia. Mentre la Farnesina parla di «preoccupante proliferazione di notizie inaccurate ed allarmistiche sulla situazione sanitaria nel nostro Paese» e lancia una campagna d’informazione corretta all’estero, così come annunciato da Luigi Di Maio, anche attraverso report giornalieri alle nostre ambasciate.

© Riproduzione riservata