Trump: "Pronto a firmare accordo di pace con i talebani"

Donald Trump è pronto a firmare personalmente un accordo di pace con i talebani. Lo annuncia lo stesso presidente americano in partenza per l’India. Sono molti i punti che il presidente Usa affronterà: dalla guerra dei dazi all’alleanza in chiave anti-cinese.

Trump e la First Lady, Melania, staranno in India per due giorni. Lunedì verranno accolti all’aeroporto Sardar Vallabhbhai, ad Ahmedabad, dal premier Narendra Modi. Lungo i 22 chilometri del percorso dall’aeroporto, la coppia presidenziale verrà salutata da cinquantamila persone. Prevista una sosta all’Ashram di Sabarmati, la casa dove visse il Mahatma Gandhi. Trump e Modi arriveranno poi nel più grande stadio di cricket al mondo dove saranno attesi da giochi di luce, fiori, uno spettacolo della tradizione indiana e l’ovazione del pubblico. Ci sarà anche una visita al Taj Mahal.

Prima della partenza, Trump e Melania saranno ospiti di un pranzo formale a base di cucina indiana. Il 25, martedì, il capo della Casa Bianca volerà a New Delhi per incontrare il presidente dell’India Ram Nath Kovind. Previsto un altro omaggio nel luogo dove venne cremato Gandhi. Nel corso della giornata Trump e Modi discuteranno dei temi alla base della visita di Stato.

