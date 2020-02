Francia, candidato di En Marche a sindaco di Parigi si ritira dopo video hot

Benjamin Griveaux, candidato voluto dal presidente francese, Emmanuel Macron, per la corsa a sindaco di Parigi si ritira dalla campagna dopo la pubblicazione di un suo video intimo sui social. «Un sito Web e i social network hanno lanciato vili attacchi riguardanti la mia vita privata. La mia famiglia non lo merita. Nessuno dovrebbe mai essere sottoposto a tali abusi», ha spiegato Griveaux, che è stato anche portavoce del governo francese.

La decisione dell’esponente del partito di Macron, La Republique En Marche, arriva a un mese dal voto nella capitale francese. «Per più di un anno - ha spiegato Griveau nel suo discorso a Bfm Paris - la mia famiglia e io siamo stati sottoposti a dichiarazioni diffamatorie, bugie, rumors, attacchi anonimi, rivelazione di conversazioni private segrete e minacce di morte. Questo torrente di fango mi ha colpito ma soprattutto fa male a quelli che amo. Come se ciò non bastasse, ieri è stato superato un nuovo stadio. Un sito web e i social network hanno pubblicato attacchi spregevoli che coinvolgono la mia privacy».

Il fedelissimo di Macron annuncia quindi la sua resa. «Non sono pronto a farci esporre ulteriormente, io e la mia famiglia, ora che sono consentiti tutti i colpi, tutto ciò va troppo in là». Prende così una decisione che «gli costa» ma per «dare priorità alla famiglia». «Il progetto per Parigi che abbiamo realizzato e per il quale abbiamo lottato, andrà avanti meglio senza di me», ha aggiunto Benjamin Griveaux. AGI

