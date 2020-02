Aereo fuori pista ad Istanbul si spezza in tre: non ci sono vittime, 21 feriti

E’ stata con tutta probabilità la scarsa visibilità, unita alle forti piogge delle ultime ore abbattutesi sulla città di Istanbul, a causare l’uscita dalla pista di atterraggio del Sabina Gokcen dell’aereo della compagnia privata Pegasus, che stava rientrando nella metropoli sul Bosforo dalla città di Smirne, distante meno di un’ora di volo. La registrazione della conversazione del pilota con la torre di controllo, riportata dai media, confermerebbe le difficoltà nel gestire le varie fasi dell’atterraggio per le avverse condizioni meteo. In base a quanto riportano i media locali vi sarebbero almeno 21 feriti tra i 177 passeggeri, ed è un miracolo poichè nonostante l’aereo si è spezzato in ben tre parti.

Alcuni dei passeggeri hanno abbandonato il velivolo da soli, mentre per gli altri proseguono le cure a bordo e l’assistenza medica con il trasporto in ambulanza. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha permesso di spegnere l’incendio che si era sviluppato prima che quest’ultimo creasse ulteriori danni.

L’incidente è avvenuto nell’aeroporto sulla parte asiatica di Istanbul, dove gli atterraggi sono ora sospesi per almeno due ore e gli aerei dirottati sul nuovo aeroporto «Istanbul», operante dallo scorso aprile nella parte europea della città. La procura ha aperto un’indagine sull'accaduto per verificare lecause dell’incidente.

