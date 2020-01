Greta Thunberg: "A Davos ignorate le nostre richieste sul clima"

Il World Economic Forum di Davos ha "completamente ignorato" le richieste sul clima avanzate dalla giovane attivista svedese Greta Thunberg. Lo ha denunciato lei stessa nell’ultimo giorno di lavori dell’élite politica ed

economica riunita in Svizzera.

"Abbiamo avanzato delle richieste che evidentemente sono state del tutto ignorate. Ma noi ce lo aspettavamo", ha detto la paladina della causa ambientalista che ha chiesto in particolare la fine immediata del finanziamento dei combustibili fossili.

E ieri c'era stato un botta e risposta fra il segretario al Tesoro americano e Greta Thunberg. Nel corso di una conferenza stampa a Davos, Steven Mnuchin prima scherza e fa quasi finta di non sapere chi è l’attivista.

Poi chi gli chiede delle possibili conseguenze sull'economia americana dell’invito di Greta a scaricare i combustibili fossili dice polemicamente: "E' un capo economista o cosa? Una volta che avrà finito gli studi universitari, allora potrà venire da noi e spiegarci le cose". La risposta di Greta non si fa attendere ed è affidata a un tweet. "Il mio anno sabbatico finisce in agosto, ma non ci vuole una laurea in economia per realizzare" che il mondo non sta centrando gli obiettivi fissati per il clima.

"O ci dice come li raggiungiamo o spiega alle future generazioni e a quelle già colpite dall’emergenza climatica perché dovremmo abbandonarli" lo incalza Greta. A schierarsi con la 17enne volto della protesta contro il clima è la deputata star democratica Alexandria Ocasio-Cortez.

"Se non hai una laurea in economia ti prendono in giro perché non ce l’hai. Se ce l’hai, come la ho io, allora è illegittima. Chi odia continuerà a odiare, e chi nega continuerà a negare. A negare la logica, la scienza e il consenso sull'ambiente per tutelare una oligarchia" twitta Ocasio-Cortez. ANSA

