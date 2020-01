Francia, ancora scioperi contro la riforma delle pensioni: Tour Eiffel chiusa

Tour Eiffel chiusa oggi a causa della partecipazione di parte del suo personale alla 51/a giornata consecutiva di scioperi e proteste contro la riforma delle pensioni di Emmanuel Macron: è quanto annuncia la Sete, la società che amministra il monumento parigino.

"Il numero di effettivi presenti sul posto non consente di accogliere i visitatori in condizioni ottimali", hanno indicato i responsabili, aggiungendo che il piazzale sottostante resta tuttavia accessibile. Dall’inizio delle mobilitazioni contro la riforma previdenziale, il 5 dicembre, la Dama di Ferro ha già chiuso tre volte.

Oggi, in Francia, è stata indetta una settima giornata di manifestazioni nazionali, in coincidenza con la presentazione della riforma in consiglio dei ministri. Tra l’altro, alcuni sindacati hanno lanciato un appello a tornare in piazza il 29 gennaio. ANSA

