Brexit, scatta il conto alla rovescia e Londra si prepara al discorso di Johnson

Il governo britannico si prepara alla data fatidica del 31 gennaio quando il Regno Unito lascerà l’Unione Europea, attuando la Brexit approvata nel 2016 dal referendum. Tra le iniziative organizzate per celebrare il momento, un conto alla rovescia luminoso verrà proiettato sul palazzo di Downing Street fino alle 23 ora locale (mezzanotte a Bruxelles) quando si compirà l’addio di Londra al consesso europeo.

Il premier Boris Johnson, grande fautore della Brexit, pronuncerà uno "speciale" discorso alla nazione quella sera; inoltre entrerà in circolazione una moneta da 50 penny coniata per l’occasione. Gli edifici intorno a Whitehall saranno illuminati mentre le Union Jack sventoleranno in piazza del Parlamento.

Intanto prosegue la campagna di raccolta fondi per raggiungere le 500 mila sterline necessarie per rimettere in funzione le campane del Big Ben, al momento sottoposto a ingenti lavori di restauro, in modo che siano i suoi rintocchi a segnare il passaggio. Finora sono state raccolte oltre 200 mila sterline, comprese le 50 mila donate dal milionario Arron Banks e dal gruppo 'Leave Means Leave'. AGI

