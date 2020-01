Dazi, oggi attesa la firma dell'accordo Usa-Cina

Usa e Cina firmeranno alla Casa Bianca oggi pomeriggio (alle 17.30 ora italiana) l’accordo commerciale provvisorio, la cosiddetta 'Fase 1', che promette di segnare una nuova tregua nella disputa tariffaria in corso dall’aprile 2018 tra le due super potenze economiche. Per questo, da lunedì è a Washington una delegazione cinese guidata dal vicepremier Liu He.

L’intesa comprende trasferimenti di tecnologia, proprietà intellettuale, prodotti alimentari e agricoli, servizi finanziari ed espansione del commercio. La Cina aumenterà significativamente le importazioni di prodotti agricoli dagli Usa, come carne di maiale, pollame, fagioli di soia, grano, mais e riso, uno dei punti a cui teneva maggiormente il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Gli Usa dal canto loro revocheranno il rischio di nuove tariffe al 15% che sarebbero scattate il 15 dicembre scorso su quasi 160 miliardi di dollari di prodotti made in China, a cui Pechino avrebbe risposto con tariffe su 3.300 prodotti statunitensi, ma non elimineranno i dazi al 25% su 250 miliardi di dollari di importazioni cinesi che rimarranno come sono, mentre verranno ridotte al 7,5% le tariffe su molto del resto, per un totale stimato in 120 miliardi di dollari di prodotti cinesi.

