I principi Harry e William smentiscono: "Niente veleni fra noi"

I principi Harry e William hanno smentito in una nota congiunta diffusa a margine del summit reale quanto scritto oggi da un giornale britannico sui presunti toni particolarmente aspri di loro divergenze recenti.

Si tratta di «una storia falsa» pubblicata «malgrado le nostre smentite», affermano i figli di Carlo e Diana in un testo diffuso dalla corte. I due rivendicano poi l’impegno comune per la salute mentale, denunciando come attribuire loro «l'uso d’un linguaggio aggressivo sia offensivo e potenzialmente pericoloso».

