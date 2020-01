Gli incendi in Australia visti dallo Spazio: la foto dal satellite Nasa

Dai satelliti le immagini degli incendi in Australia: mostrano le colonne di fumo che ricoprono la costa sud-orientale e la devastazione dell'Isola dei Canguri costituita per un terzo da riserve naturali protette che ospitano leoni marini, koala e specie di uccelli in via di estinzione.

Nell'immagine del satellite Aqua della Nasa si vedono i pennacchi di fumo di colore marrone chiaro sulla costa sud-orientale australiana, che vengono trascinati dal vento verso est. Nella stessa foto si vedono anche nuvole di un colore bianco brillante.

L'Osservatorio della Terra della Nasa ipotizza che le nubi sopra il fumo siano create dal calore che sale dagli incendi sottostanti.

Anche lo strumento Omps (OPS Mapping and Profiler Suite) sul satellite Suomi NPP, gestito da Nasa ed Ente americano per le ricerche sull'atmosfera e gli oceani (Noaa), ha osservato l'area e registrato enormi quantità di particelle all'interno del fumo. Fuliggine, polvere e aerosol sono ai livelli più alti che lo strumento Omps possa misurare.

Il satellite Terra della Nasa mostra invece le cicatrici lasciate dagli incendi sull'isola dei Canguri.

Confrontando una immagine scattata il 16 dicembre 2019 con un'altra del 7 gennaio 2020, si vede che un terzo dell'isola è di colore nero, bruciata dai roghi, e ci sono zone che sono ancora in fiamme. I satelliti,

spiega la Nasa, rilevano gli incendi, tracciano il fumo, forniscono informazioni per la gestione dell'emergenza e mappano l'entità dei danni.

I satelliti della Nasa, rileva l'agenzia spaziale americana, continueranno a seguire l'evoluzione degli incendi in Australia e la diffusione del fumo, man mano che le condizioni peggioreranno durante l'ondata di caldo prevista dai meteorologi alla fine di questa settimana.

