Ecco chi è veramente Greta, dalla depressione alla lotta al cambiamento climatico

Greta Thunberg ha lottato contro la depressione «per tre/quattro anni» prima di iniziare lo sciopero della scuola contro il cambiamento climatico: «Aveva smesso di parlare... aveva smesso di andare a scuola», è «il peggior incubo di un genitore» vedere un figlio smettere di nutrirsi. Per questo, per aiutare la figlia a stare meglio, per «salvarla», la famiglia ha apportato cambiamenti nel suo modo di vivere: parla Svante Thunberg, il padre della giovane svedese divenuta un’icona per milioni di adolescenti impegnati nella battaglia contro il cambiamento climatico.

E rivela di non aver dato sostegno al suo sciopero della scuola, ma di essersi dovuto adattare per «salvare» la figlia, e non a causa della crisi climatica.

Svante Thunberg ha parlato alla Bbc, dichiarazioni registrate ma diffuse oggi: ha rivelato che sua figlia è molto più felice da quando è diventata un’attivista: «Balla e ride tutto il giorno. Ci divertiamo molto»

© Riproduzione riservata