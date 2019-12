Indonesia, bus in burrone a Sumatra: almeno 25 morti

Almeno 25 persone sono morte e altre 14 rimaste ferite quando un autobus passeggeri è caduto in un burrone sull'isola indonesiana di Sumatra, per un guasto ai freni. Lo rendono noto le autorità locali.

L’incidente è avvenuto poco prima della mezzanotte su un pendio tortuoso nel distretto di Pagaralam, nella provincia di Sumatra Meridionale. Il mezzo è caduto per circa 80 metri schiantandosi in un torrente dopo che il conducente ha perso il controllo del veicolo in un’area con una serie di brusche pendenze.

L’autobus era diretto alla capitale provinciale di Palembang dalla vicina città di Bengkulu. I soccorritori stanno ancora cercando altri possibili passeggeri che potrebbero essere stati trascinati via dalla corrente del fiume. Gli incidenti stradali sono comuni in Indonesia a causa di scarsi standard di sicurezza e di infrastrutture spesso scadenti. ANSA

