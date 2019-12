Addio allo stilista Emanuel Ungaro, signore dell'alta moda

E’ morto ieri sera a Parigi all’età di 86 anni lo stilista Emanuel Ungaro, grande couturier. Lo conferma la famiglia.

Francese di nascita ma di origini pugliesi (il padre era un antifascista di Francavilla Fontana emigrato durante il fascismo).Ungaro lascia la moglie Laura Bernabei e la figlia Cosima. I funerali si terranno domani mattina a Parigi.

Il Teatro Massimo ricorda con affetto Emanuel Ungaro. Grande artista della moda con la passione per il teatro e per la musica, ha firmato gli abiti per il memorabile concerto di Mariella Devia “Le tre regine” nel 2016 e lasciato il suo segno indelebile collaborando, l’anno successivo, alla Traviata di Giuseppe Verdi per la quale aveva creato un profumo, nato appositamente per le recite al Teatro Massimo

