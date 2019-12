Friday For Future, Jane Fonda di nuovo in manette per il suo compleanno

Jane Fonda di nuovo in manette. Alla vigilia del suo 82° compleanno, l'attrice ieri è stata arrestata per la quinta volta davanti a Capitol Hill, dove da tre mesi, come ogni venerdì, manifesta per l'emergenza climatica in occasione dei Fridays For Future promossi da Greta Thunberg.

Oggi l'attrice due volte premio Oscar ha trascorso il suo compleanno dietro le sbarre. Quando i poliziotti le hanno stretto i polsi, gli attivisti le hanno cantato "Happy birthday to you".

