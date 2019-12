Pedofilia, Papa: "Il reato di pedopornografia sussiste fino a vittime di 18 anni"

Papa Francesco ha stabilito che il reato di pedopornografia sussiste fino a quando i soggetti ripresi nelle immagini hanno l’età di 18 anni, e non solo 14 com'era finora.

È l’effetto di un Rescriptum ex audientia pubblicato oggi con alcune modifiche alle "Normae de gravioribus delictis".

L’altra modifica riguarda l’abolizione della norma secondo cui il ruolo di avvocato e procuratore, nelle cause per abusi in sede di Tribunali diocesani e Dottrina della fede, doveva essere adempiuto da un sacerdote. Ora potrà essere un laico. ANSA

