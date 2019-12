Naufragio in Marocco, morti 7 migranti e 20 sono dispersi

Sono almeno 7 i morti e altri 20 risultano dispersi dopo un naufragio avvenuto al largo del Marocco. Lo riferisce l’ong Alarm Phone spiegando di aver parlato con il centro di soccorsi di Rabat che ha confermato il naufragio e aggiunto che 63 persone sono state salvate.

+++ Shipwreck confirmed +++ At 14.48h CET we spoke to MRCC Rabat #Morocco again who confirmed a shipwreck - 63 people were rescued, 7 people died & 20 people are missing. We believe it’s the boat that alerted us earlier. We are devastated and hope more survivors will be found.

