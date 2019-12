Paura nelle Filippine, forte scossa di terremoto 6.8: crolla edificio

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.8 ha colpito oggi il sud delle Filippine: lo riporta l'Istituto geofisico americano (Usgs) sul proprio sito.

Il sisma è stato localizzato a 5 km a sudest di Magsaysay, nella provincia di Davao del Sur, ad una profondità di 28,2 km.

A questa prima forte scossa, riporta sempre l’Usgs, ne è seguita un’altra di magnitudo 5 che ha colpito una zona a qualche chilometro più a sud della regione di Davao del Sur ed è stata localizzata ad una profondità di 10,8 km.

Una palazzina di tre piani è crollata in seguito alla prima scossa, la più violenta. Lo ha reso noto il capo della Protezione Civile, Ricardo Jalad. L’edificio si trovava nella cittadina costiera di Padada, circa 72 km a sud di Davao City, nella provincia meridionale di Davao del Sur. Secondo le prime informazioni la struttura ospitava tra l’altro un negozio di generi alimentari. Non si hanno per il momento notizie di eventuali vittime.

Il terremoto è avvenuto quando nelle Filippine erano da poco passate le 14. Il terremoto ha provocato il panico tra la popolazione e molte persone che in quel momento si trovavano nei centri commerciali, nelle loro case o in altri edifici si sono riversate in strada, hanno detto funzionari locali. L’epicentro del violento sisma, secondo l’Istituto di vulcanologia nazionale, è stato localizzato a circa sei chilometri a nordovest di Padada. Le autorità di Davao e Cotabato hanno ordinato la chiusura delle scuole domani.

