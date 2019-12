Brexit, il governo Johnson: la trattativa con l'Ue si chiuderà nel 2020

Il negoziato tra Londra e l’Unione europea sulla Brexit si concluderà entro il 2020, e quindi entro la scadenza del periodo di transizione. Lo ha detto Michael Gove, numero due del governo britannico, che ha così confermato la linea del premier Boris Johnson, assolutamente contrario a una proroga del periodo di transizione.

Gove, intervistato da Sky, ha osservato che «molti dettagli» ancora da approfondire «sono già stabiliti nella dichiarazione politica» che accompagna l’accordo già negoziato con Bruxelles nel settembre scorso, e che perciò «molto lavoro» è stato già fatto.

«Vi sono aree in cui gli interessi del Regno Unito e dell’Ue sono già allineati e dunque sono certo non solo che potremo abbandonare l’Ue il 31 gennaio ma che definiremo in breve tempo le nostre nuove relazioni». Gove non ha voluto rispondere sul un eventuale voto di Westminster prima di Natale, ma ha detto solo che avverrà «in tempi relativamente brevi». La sessione della Camera dei Comuni si aprirà giovedì prossimo.

