Clima, dall'India un'altra 'Greta' a Madrid per il Cop25

Un'altra attivista ambientale, un'altra Greta a Madrid per il vertice sul clima Cop25. Si chiama Licypriya Kangujam, ha appena 8 anni, e al Cop25 - ha incontrato la 16enne svedese.

Licypriya nel 2019 ha vinto il Premio mondiale per la Pace dei Bambini. A Madrid le due ragazze venerdì hanno percorso gran parte delle installazioni insieme e poi hanno avuto un incontro, faccia a faccia, in una delle zone riservate alla stampa.

La piccola indiana è balzata alle cronache a giugno quando si è piazzata di fronte la sede del Parlamento indiano per chiedere al premier, Narendra Modi, di promulgare una legge sul cambiamento climatico. A Madrid è andata proprio per sollecitare le autorità indiane in tal senso.

