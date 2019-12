Clima, Greta: "Dopo gli scioperi nessuna novità. I politici cercano di farci tacere"

"Sono una semplice attivista climatica, una piccola parte di un grande movimento": così Greta Thunberg, a Madrid, durante una conferenza stampa insieme a un gruppo di attivisti di Fridays for Future. Greta, che si rifiuta di utilizzare mezzi di trasporto non ecologici, ha impiegato 25 giorni per andare dagli Stati Uniti a Madrid: prima ha attraversato l’oceano su un catamarano, poi si è spostata da Lisbona a Madrid in treno. Greta ha denunciato che anche se ci sono mobilitazioni di attivisti in tutto il mondo, questo finora "non si traduce in azioni concrete".

"Alcune persone hanno paura del cambiamento e questo è ciò che i giovani portano. Stanno disperatamente cercando di farci tacere": così Greta Thunberg, da Madrid, dove tra poco parteciperà alla Marcia per il Clima per chiedere alla Cop25 di dare una risposta all’emergenza climatica.

"I politici cercano disperatamente di farci tacere, ma continueremo ad andare avanti", ha aggiunto la sedicenne, in un’affollatissima conferenza stampa, poche ore dopo esser arrivata nella capitale spagnola e aver visitato a sorpresa la sede del Vertice sul Clima cominciato lunedì scorso.

"Spero onestamente -ha poi continuato, rispondendo a un’altra domanda- che questa Cop faccia qualcosa di concreto".

"C'è un’urgenza evidente nei confronti del cambiamento climatico, ma in questo momento non sembra che la gente lo capisca: faremo tutto il possibile per fare qualcosa di concreto e non essere più ignorati", ha aggiunto l’adolescente svedese. AGI

