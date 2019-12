Filippine, sale a 11 morti il bilancio del tifone Kammuri

Sono almeno undici i morti nelle Filippine per il passaggio del tifone Kammuri, il ventesimo che ha colpito il Paese quest’anno, mentre nei rifugi hanno trovato riparo 458.000 persone costrette ad abbandonare le case.

Cancellati per il maltempo 521 voli nazionali e internazionali, la maggior parte da e per l’aeroporto di Manila rimasto chiuso per tutta la giornata di ieri. Altri 3.300 passeggeri non si sono mossi per il blocco del trasporto marittimo.

Kammuri ha portato sulle Filippine venti a 155 chilometri orari con raffiche che hanno toccato anche i 235 chilometri l’ora, prima di perdere forza e trasformarsi in tempesta tropicale. AGI

