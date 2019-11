A Parigi tornano i gilet gialli: scontri e oltre 100 fermati

Nel loro primo 'compleanno' i Gilet gialli tentano il rilancio del movimento con 270 diversi tipi di manifestazioni convocate in tutta la Francia, per questo fine settimana, in cui si celebra l’anniversario della loro nascita.

Alle 16, la polizia conta 105 persone fermate nelle varie manifestazioni in corso a Parigi dei gilet gialli, soprattutto nella zona calda di Place d’Italie. In piazza, secondo la prefettura, ci sono soprattutto gli «ultrà jaunes», i gilet gialli che si sono «radicalizzati» e ripetono ora le gesta che erano inizialmente dei black bloc.

A place d’Italie, che è stata evacuata dalla polizia e dove solo dopo ore è tornata una calma relativa, si spengono ancora i roghi accesi dai manifestanti: auto e scooter in fiamme, arredo urbano, transenne di cantiere, cassonetti e assi di legno incendiati. Ma i manifestanti si sono abbandonati anche a devastazioni e saccheggi di agenzie di banca - particolarmente gravi in un’agenzia HSBC - e alla distruzione di pensiline.

Hanno subito una vera pioggia di sampietrini i pompieri che, a place d’Italie, tentavano di spegnere i roghi. Gruppi di manifestanti più pacifici si sono opposti, intonando poi a più riprese lo slogan «i pompieri con noi»

