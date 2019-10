Pakistan: incendio su un treno passeggeri, cresce il numero dei morti

È salito a 67 il bilancio delle vittime dell’incendio scoppiato oggi a bordo di un treno passeggeri pakistano: lo hanno reso noto funzionari del Paese indicando che i feriti sono 14.

L’incendio ha coinvolto tre vagoni, sui quali viaggiavano circa 200 persone, ha detto Baqar Hussain, un funzionario dell’ufficio per le emergenze, sottolineando che il bilancio dei morti sta aumentando rapidamente.

Drammatiche le immagini mandate in onda dalle televisioni locali: fiamme che si sprigionano dalle carrozze del treno colpito, passeggeri che piangono, scene di distruzione. Il disastro si è verificato vicino al distretto di Rahim Yar Khan, nella provincia del Punjab. Dei feriti sono stati trasferiti negli ospedali della vicina città di Bahawalpur e altrove nel distretto di Rahim Yar Khan. Solo 18 dei corpi erano identificabili, ha aggiunto il ministro Rashid. Molti passeggeri sono saltati dal treno in corsa per sfuggire al fuoco, ha detto il ministro delle Ferrovie Sheikh Rasheed alla televisione locale Geo.

Il treno avvolto dalle fiamme è il 'Tezgam', uno dei servizi ferroviari più antichi e popolari del Pakistan. Gli incidenti ferroviari sono purtroppo comuni nel Paese, dove le ferrovie hanno visto decenni di declino a causa di corruzione, cattiva gestione e mancanza di investimenti.

